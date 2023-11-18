رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يطالب بحل عاجل للغرفة المشتركة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، تحذيرًا حادًا لحكومة الدبيبة من التلويح بالقوة العسكرية.

وطالب برقيق الحكومة بحلاً فوريًا لما يُعرف بالغرفة المشتركة، مُشيرًا إلى عدم مشاركة المكون الأمازيغي في تشكيل هذه الغرفة ووصفها بأنها جاءت بعد تهميش مُتعمد.

وحذر برقيق من تصاعد التوترات، مؤكدًا أن أي تحرك عسكري قد يجر المنطقة إلى أحداث لا يمكن توقع نتائجها، داعيًا إلى تجنب مثل هذه الخطوات الخطيرة.

وشدد برقيق على ضرورة وجود دستور يحمي حقوق المواطنين، مُحذرًا من تفاقم الوضع الاجتماعي والعرقي في ليبيا، مُشيرًا إلى غياب دستور يكفل ذلك.