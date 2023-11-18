حكومة حماد تدين تحيز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وغضها الطرف عن كل جرائم وتجاوزات حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أكدت الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب، بأنها تتابع بقلق شديد التوترات الأمنية والاجتماعية في غرب البلاد التي تثيرها حكومة الوحدة، وتثير بها النزاعات وتغذي الخلافات بين الجيران في الوطن الواحد.

ودعت الحكومة في بيان لها اليوم السبت المجتمع الدولي عامة والأمين العام للأمم المتحدة خاصة بالتدخل الفوري من خلال الضغط على مبعوثه الخاص لدى ليبيا لإيقاف عرقلته لخيارات الليبيين بتواطؤه المفضوح مع الحكومة منتهية الولاية وخضوعه لأجنداتها التخريبية.

الحكومة، وفي بيانها رقم (12) لسنة 2023، أوضحت بأن هناك بعض الأطراف صاروا يرون في أنفسهم الشرعية الوحيدة في البلاد؛ استناداً إلى القوة التي تحميهم وتعمل بإمرتهم، وكأن الشرعية هي شرعية القوة لا سواها، مؤكدةً أن الحكومة “منتهية الولاية” تحاول أن تفرض سيطرتها على البلاد ترابها ومؤسساتها بالقوة؛ مستخدمةً إياها ضد أبناء الشعب الليبي الذي هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الدائم.

وأشارت الحكومة، إلى أن حكومة الدبيبة تتحجج بفرض الأمن تارة ومحاربة الأعداء تارة أخرى، فإن هذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة، وإن خيار الحرب لا يصح أن يسكت عنه كذريعة لأي شرعية أو تحت أي مسمى، مؤكدةً بأن تهديدات الحكومة منتهية الولاية باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الليبي أينما كانوا أمر مرفوض قطعاً، ومدان ويمثل جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها.

وأدانت الحكومة تحيز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وغضها الطرف عن كل جرائم وتجاوزات الحكومة المقالة، محملةً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية كل ما يرتكب ضد الشعب الليبي في مدينة زوارة وفي أي مكان آخر، مؤكدةً إن تأمين الحدود والمنافذ الرسمية والذود عنها هي مسؤولية كبيرة وعظيمة لا يمكن الاضطلاع بها إلا من خلال مؤسسات الدولة.

هذا وقد حذرت الحكومة الليبية من مغبة إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع في غرب البلاد التي تفتقد للشرعية القانونية والسياسية وغياب الإجماع حول وجودها، داعيةً الشعب الليبي ومكوناته للتوحد والتآزر للوقوف صفاً واحداً لمواجهة المخطط الرامي لإحداث حرب أهلية عبثية لا تخدم إلا أصحاب الأجندات الأجنبية وذوي النفوس الضعيفة المتعطشة للبقاء في السلطة والتي تتغذى من أموال الليبيين وثرواتهم، بالإضافة إلى دعوتها البرلمان الليبي المنتخب والذي اختاره الليبيين من خلال صناديق الاقتراع (القائد الأعلى للجيش الليبي) بأن يتخذ القرارات والاجراءات اللازمة لحماية المدن والمكونات الليبية في غرب البلاد من مغبة أي هجوم غادر قد يشن عليها.