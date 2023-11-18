حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

تمكن حزب الله اللبناني من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.

وأوضح الحزب في بيانٍ له: «دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، نعلن عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع (هيرميز 450)، وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام، بواسطة صاروخ أرض جو أطلقناه عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم» بحسب البيان.

وفيما سبق.. استهدفَ مقاتلو حزب الله قوة مُشاة إسرائيلية في موقع شوميرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب بيان الحزب.

وأكد الحزب اللبناني في بيانه أن هذا الهجوم؛ أدى إلى إيقاع إصابات مؤكَّدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

من جهةٍ أخرى.. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في تصريحات صحفية: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة» على مقاتلي حزب الله اللبناني» على حد تعبيره