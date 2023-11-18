جهاز الأمن الداخلي يتدخل لإيقاف اعتصام أعضاء هيئة التدريس

أعلن جهاز الأمن الداخلي تدخله لحل أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بما يتناسب مع حقوقالأساتذة ولا يضر بمصالح الطلاب.

وقال الجهاز في بيان له، أمس الخميس، إن تدخله كان بدافع وطني لمعالجة الموقف في إطار اتخاذ خطوات جادةلاستئناف الدراسة وحل مشكلة اعتصام أعضاء هيئة التدريس.

وأكد أن تدخله يكفل للجميع حقوقهم القانونية، وبما لا يُضر بالمصلحة العامة والخاصة في حسن سير العمليةالتعليمية وانتظامها.

وشدد على أن التظاهر والاعتصام حق دستوري لجميع الفئات، لكن يجب ألا يتعارض هذا الحق مع المصلحة العامة، والأمن القومي للبلاد.

وقال البيان إن مساعي الجهاز تأتي حرصاً منه على حسن سير العملية التعليمية وانتظامها بما يكفل حقالمواطنين في الوصول إلى التعليم، وبما يضمن حقوق الطلبة والطالبات في حق التعليم والخروج بأفضل المخرجاتالتعليمية دونما أي ضرر أو قيود أو عراقيل تحول دون الوصول إلى حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين النافذة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والتي منبينها حق التعليم والبحث العلمي.