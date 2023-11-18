تسيير دوريات صحراوية في عمق الحمادة الحمراء بغرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

سيّرت إدارة الدوريات والتمركزات الأمنية بجهاز حرس الحدود، دوريات صحراوية في عمق الحمادة الحمراء بغرب ليبيا.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن ذلك يأتي تنفيذًا للخطة الأمنية الصادرة عن جهاز حرس الحدود بتفعيل عمل التمركزات والاستيقافات الأمنية بالطريق الرابط بين القريات- درج ومنطقة طبقة.

وأضافت، أن تسيير الدوريات تمّ تحت متابعة من رئيس الجهاز، عقيد محمد المرحاني. ونشرت الداخلية صور للدوريات والتمركزات الأمنية التي سيّرتها إدارة الدوريات والتمركزات الأمنية بجهاز حرس الحدود.

وكانت الدوريات الصحراوية التابعة لقاطع القريات الأمني بجهاز حرس الحدود، قد نفّذت تمركزات بالطريق الرابط بين منطقتي القريات مزدة، وذلك للمجاهرة بالأمن وضبط الخارجين عن القانون.

كما قامت إدارة القاطع بتسيير دوريات صحراوية بالمنطقة الممتدة من وادي المكيمن ووادي الاس وصولا إلى وادي فروتن.