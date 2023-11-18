تركيا: سنحول الحبوب الروسية إلى طحين

أخبار ليبيا 24

تعتزم تركيا تحويل الحبوب الروسية إلى الطحين وإرسالها إلى الدول الأفريقية.

وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي؛ نقل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «إن الحبوب الروسية على شكل طحين سيتم إرسالها إلى الدول الأفريقية، حيث ستقوم تركيا بهذه العملية وسيتم نقل الطحين عبر آليات مختلفة إلى الدول الأفريقية»

وفي سياقٍ منفصل.. كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 49 بالمئة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض يأتي على أساس سنوي مسجلاً 2.15 مليون طن، دون أن توضح الأسباب.

وفي يوليو الماضي.. أسفرت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا، عن تدمير محاصيل الحبوب التي تقدر بنحو 180 ألف طن متري.