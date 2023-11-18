بوشناف يختم زيارة عمل إلى موسكو عقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس

أخبار ليبيا 24

اختتم، مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، والوفد المرافق له زيارته إلى روسيا، والتي جاءت بناء على دعوة من أمين مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي بتروشيف.

وعقد بوشناف، في مستهل الزيارة اجتماعا ضم كل من نيكولاي بلاتونوفيتش باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي الروسي ونائبه، فينديكتوف نيكولافيتش، إضافة إلى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا.

كما ضم الاجتماع، زوف إيكور، وزير الدولة نائب وزير الداخلية في الاتحاد الروسي، وسيركو أليكسي ميخائيلوفيتش وزير الدولة نائب وزير الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ، وكورنيف الكساندروفيتش، نائب مدير الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية.

وتناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك والخاصة بشؤون الأمن القومي. كما تقابل بوشناف والوفد المرافق له مع السيد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية في الاتحاد الروسي في مقر وزارة الخارجية الروسية.

وقابل أيضًا سيركو اليكسي ميخائيلوفيتش وزير الدولة نائب الوزير للدفاع المدني وحالات الطوارئ في مقر وزارته.

وتمّ اطلاع الوفد الليبي على آلية عمل الوزارة. وعقب ذلك عقد اجتماع مشترك تناول مجالات التدريب والتطوير وإمكانية استفادة الجانب الليبي من الخبرات الروسي في هذا المجال.