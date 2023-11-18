بعد الهواتف المحمولة.. “شاومي” الصينية تدخل عالم تصنيع السيارات الكهربائية

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تستعد شركة “شاومي” المصنعة للهواتف الذكية، الأكثر شهرة في الصين، لدخول سوق السيارات الكهربائية في البلاد.

وتقدمت شركة “شاومي” مؤخرا بطلب للحصول على ترخيص لبيع أول سيارة كهربائية لها في الصين، وفقا لتقرير جديد صادر عن Android Authority.

ووفقا للملفات التنظيمية لدى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والتي كشفت عن تصميم ومواصفات السيارات الكهربائية الافتتاحية لشركة “شاومي”، فإن أول منتجات السيارات الكهربائية للشركة، هي سلسلة سيارات Xiaomi SU7 التي تضم السيارات الكهربائية SU7 وSU7 Max.

وفي حين أن ملف الترخيص يحتوي على بعض التفاصيل المتعلقة بالسرعات القصوى للسيارة ووزنها، فربما تكون الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي الميزة غير المضمنة في الملف وهي HyperOS، نظام التشغيل من “شاومي” مصمم لتوصيل المستخدمين بالمنزل والسيارة والأجهزة المحمولة.

وسيتم تصنيع السيارة الكهربائية من قبل شركة بكين لصناعة السيارات القابضة المحدودة BAIC Group ومقرها بكين.

وتعرض SU7 وSU7 Max الاختلافات في تكنولوجيا البطارية والسرعات القصوى، مع وصول SU7 Max إلى سرعة مذهلة تبلغ 265 كم/ساعة.

عرضت “شاومي نسختين، مع ومن دون مستشعر LiDAR، وهو جهاز يستخدم ضوء الليزر المنعكس لإنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد للأشياء. ويتم تثبيت LiDAR خلف الزجاج الأمامي.

وتوفر “شاومي” نسختان من نظام دفع السيارة: نظام الدفع الخلفي بقوة 220 كيلوواط (295.02 حصان)، والآخر بالدفع الرباعي بقوة قصوى تبلغ 495 كيلوواط (220 كيلوواط + 275 كيلوواط).

وستبدأ “شاومي” الإنتاج الضخم لـ SU7 في ديسمبر 2023، ومن المقرر أن يتم التسليم الأول للعملاء اعتبارا من فبراير 2024. وقد تم بالفعل إنتاج العشرات من المركبات الاختبارية للشركة في مصنع BAIC.

وتشكل هذه الخطوة من جانب شركة “شاومي” تحديا جديدا لشركة “تسلا” المملوكة لإليون ماسك والتي سيطرت على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، واجهت “تسلا” منافسة متزايدة من الشركات التي مقرها الصين.

وجاء دخول شركة “شاومي” إلى سوق السيارات الكهربائية عندما شهدت شعبية “تسلا” في الصين انخفاضا بنسبة 11% على أساس سنوي.