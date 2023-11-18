انطلاق البطولة العربية للجودو في الإمارات بمشاركة ليبية

يشارك أشبال ليبيا في منافسات بطولة الأندية العربية للجودو للأشبال والشباب، التي انطلقت أمس الجمعة فيمجمع “زايد الرياضي” بمدينة الفجيرة الإماراتية.

كما تشارك في البطولة التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحادالعربي للجودو، 8 دول عربية (ليبيا، الإمارات، الكويت، قطر، مصر، الأردن، العراق واليمن)، بواقع 283 لاعباًولاعبة.

ونجح أشبال ليبيا في الظفر بأربع قلائد، ثلاث منها ذهبية وواحدة فضية، حيث تمكن البطل إلياس زقطة من الفوزبذهبية وزن 55، وحقق مهاب الشفلو ذهبية وزن 34، ونال حسن عبد النبي ذهبية 30 كجم، فيما فاز عاصم ضوبفضية وزن 55 كجم.