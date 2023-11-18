النيابة العامة تقيم دعوى ضد “3” أشخاص لتورطهم في تهريب مؤثرات عقلية

أخبار ليبيا 24

أعلن النيابة العامة عن إقامة دعوى ضد مجموعة أشخاص، لتورطهم في تهريب كمية من المؤثرات العقلية عبر ميناء بنغازي داخل شحنة سجاد مستوردة من الهند.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن سلطة التحقيق أجرت تفتيشاً غايته إثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المؤثرات العقلية إلى البلاد.

وأوضح أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، قام بمسؤولية فحص المعلومات التي ساقها مأمور الضبط القضائي المنسب إلى مركز جمرك ميناء بنغازي في معرض إثباته لواقعة دس كمية من المؤثرات العقلية، في مستوعب مخصص لنقل سجاد مستورد من جمهورية الهند.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق بادر إلى إجراء تفتيش المستوعب فترتب عن الإجراء ضبط مائتين وثمانية آلاف وستمائة قرص موثر.

وبتتميم إجراء التفتيش باشر المحقق الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى في مواجهة ثلاثة متهمين تمكنت جهة الاستدلال من ضبطهم، ووجه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين واتخذ التدابير اللازمة لملاحقة المتهمين الموجودين خارج الولاية القضائية الوطنية.