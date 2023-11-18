الكراتي : بداية ديسمبر موعد صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الأخير من هذا العام

أخبار ليبيا 24

أوضح مدير مشروع منحة الزوجة والاولاد حمزة الكراتي، عن موعد صرف منحة الزوجة والبنات والابناء والملاحق الخاصة بها لمن لم يستلموا الدفعات السابقة.

وأكد مدير مشروع المنحة حمزة الكراتي في تصريحات إعلامية أنه سيتم الأسبوع القادم صرف ملاحق منحة الزوجة والبنات والأبناء لسنوات 2021/2022/2023.

وأضاف في تصريحاته، أن منحة أشهر 10\11\12 الربع الأخير من منحة الزوجة والأبناء والبنات سيتم صرفها في بداية شهر ديسمبر قبل منتصف الشهر القادم.

وفي تصريحات سابقة، أشار مدير المشروع خلال اجتماع برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إلى أن الوزارة انتهت من أعمال المطابقة مع وزارة المالية والعمل.