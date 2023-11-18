العرفي: لا نمانع التعاون مع تركيا في مجال الاقتصاد لكن نرفض التدخل في سياساتنا

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه ليس غريبًا على الدبيبة إرسال رسالة لمجلس النواب ولكل خصومه بأن هناك قوة خارجية تسانده، مبيناً أن الدبيبة ينتهج نهج مغاير للسياسات الداخلية وهو أحد من قاموا بالدعاية ضمن الحملة الانتخابية لأردوغان.

ولفت إلى أن الدبيبة ارتدى شعار وقميص حزب العدالة والبناء وشارك في حفل تنصيب أردوغان بعد فوزه بمرحلة رئاسية جديدة، حيث أن تركيا تساند الدبيبة بغرف الطيران المسير وبالفرقاطات والقواعد الموجودة لتعزيز تواجد ونفوذ تركيا في ليبيا.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية : ” لا نمانع التعاون مع تركيا في مجال الإعمار والاقتصاد والتبادل التجاري لكن نرفض التدخل في سياساتنا وأن تمس استقلالية الدولة من خلال دخول فرقاطات لموانئنا“.

وأشار إلى أن الأتراك أصبحوا يرفضون تفتيش سفنهم القادمة إلى ليبيا لأنها محملة بالأسلحة والذخائر وتم ضبطها من قبل، مؤكداً أن ليس من مصلحة تركيا أن تتدخل في ليبيا بهذا الشكل الفج.