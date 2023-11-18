الصديق الكبير يؤكد حرص المركزي على التعاون مع صندوق النقد الدولي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي البرعصي في ختام الاجتماعات التمهيديةلانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المنعقدة بتونس.

وأكد الكبير حرص مصرف ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافةالشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والماليةللدولة، وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

من جهته أشاد صندوق النقد الدولي بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد منالمخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة الماليةوالاستقرار النقدي رغم التحديات، وأهمية استقرار وزيادة انتاج النفط وتصديره، وفق بيانه.

كما أكدت بعثة الصندوق على رؤية مصرف ليبيا بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الانفاق العام،وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات.

وكانت الاجتماعات قد انطلقت مطلع الاسبوع تمهيداً لانعقادها في إبريل القادم 2024 بمشاركة فريق بعثة خبراءصندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات (الماليةوالتخطيط، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل) ومصلحة الإحصاء والتعداد.