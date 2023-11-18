الدبيبة يفتتح مؤتمرا دوليا للموانئ ويقول إن لدينا مشاريع لتطوير مينائي بنغازي وطرابلس

المؤتمر افتتح في مصراتة بمشاركة 50 شركة محلية ودولية

18 نوفمبر، 2023 7:08 م
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أخبار ليبيا 24

افتتح، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مؤتمر ومعرض شمال إفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة في نسخته الأولى.

ويقام المؤتمر والمعرض في المنطقة الحرة بمصراتة بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية.

وقال، الدبيبة في كلمة خلال الافتتاح، إن لدى الحكومة مشاريع لتطوير مينائي بنغازي وطرابلس لزيادة الحركة التجارية.

وأضاف، أن تطوير الموانئ من الأولويات التي عملت عليها حكومة الوحدة الوطنية، لافتا إلى افتتاح مشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة مصراتة يونيو العام الماضي.

وقال، إن أعلنت عن خطة لتنفيذ 5 موانئ للصيد البحري بالخمس وزوارة والقره بولي وسوسة وتاجـوراء.

وأكد الدبيبة، أهمية هذه الفعاليات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحركة التجارية لِما تمثله الموانئ من أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها ركن أساسي في الحركة التجارية.

وقال، إن حكومة الوحدة، تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وتعمل على توسيع حركة التجارة البحرية وتطوير الموانئ كأولوية لديها.

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18 نوفمبر، 2023 7:08 م
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