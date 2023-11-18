الخليج العربي و”إس إل بي” ليبيا وشمال أفريقيا تبحثان زيادة الإنتاجية وتطوير حقول النفط

18 نوفمبر، 2023 3:46 م
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أخبار ليبيا 24

بحثت، شركة الخليج العربي للنفط مع شركة “إس إل بي” ليبيا وشمال أفريقيا، التعاون المشترك والاستفادة من التقنيات الحديثة في المحافظة وزيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الحقول النفطية.

واستقبل، محمد بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، يوم الخميس، عدد من مديري ومهندسي ومتخصصي هندسة المكامن والحلول المتكاملة من شركة “إس إل بي” ليبيا وشمال أفريقيا.

وقالت المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط، إن الجانبان تناولا التعاون المشترك والاستفادة من التقنيات الحديثة في المحافظة وزيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الحقول النفطية.

وأضاف المكتب، أن النقاش تركّز حول مساهمة شركة “إس إل بي” وتواجدها في جميع حقول شركة الخليج العربي للنفط خلال الفترة القادمة وخصوصًا في الحقول المستهدفة بالحفر الاستكشافي ودخول بعض الآبار التي تحتاج إلى بعض الخدمات الفنية، وذلك في الحقول المكتشفة وغير المطورة للتعجيل في دخولها على الإنتاج.

وقال المكتب، إن شركة “إس إل بي”  ليبيا وشمال أفريقيا، ثمّنت الدعم اللا محدود من قبل شركة الخليج العربي للنفط في تسييل جزء كبير من المدفوعات المتعلقة بالديون، مما ساعد في توفير الموارد والمواد المتخصصة للأعمال الحالية والقادمة في مجالات النفط والغاز لجميع الحقول النفطية.

18 نوفمبر، 2023 3:46 م
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