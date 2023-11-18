الحويج يبحث تعزيز العلاقات مع إيطاليا وحل جميع الإشكاليات

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التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مع القنصل الفخري لجمهورية إيطاليا وعدد من الشركات الإيطالية في مدينة طبرق.

اللقاء جاء خلال زيارة الحويج الأخيرة يوم الخميس الماضي لمدينة طبرق، لافتتاح مكتب الشؤون القنصلية بمدينة طبرق وضواحيها.

وتناول اللقاء تعزيز بين الحويج والقنصل الفخري لجمهورية إيطاليا العلاقات بين البلدين وحل جميع الإشكاليات التي تؤثر على النشاط الاقتصادي بينهما، نظرًا للروابط الاستراتيجية والتاريخية الهامة التي تجمعهما.