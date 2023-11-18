الاحتلال الإسرائيلي يدمر 192 مسجدًا

أخبار ليبيا 24

استهدفَ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 192 مسجداً، بينما دمّر 56 منها بشكل كامل.

وكالة الأنباء الفلسطينية أضافت في بياناتٍ حديثة أن طيران الاحتلال قصف في رفح مركزاً ثقافياً، كما استهدف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي الأثناء.. تعرضت مدرستين تابعتين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين – الأونروا للقصف المباشر.

وأوضحت الوكالة في أحدث بيانٍ لها أن القصف المباشر من الاحتلال الإسرائيلي؛ أسفر عن وقوع أضرار بالمباني وإصابة نازحين في المدرستين.

وفي سياقٍ ذي صلة… أكدتْ وزارة الصحة الفلسطينية، خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.