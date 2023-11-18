الإسرائيليون يطالبون بإطلاق سراح اسراهم في غزة

خرج آلاف الإسرائيليين، السبت ، في مسيرة عبر الطريق السريع الرابط ما بين القدس الغربية وتل أبيب؛ مطالبين حكومة نتنياهو بالعمل على إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وتأتي المسيرة مع تعثر المفاوضات لتبادل إسرائيل أسرى مع حركة “حماس” بوساطة قطرية ومصرية، والتي تجري بتشجيع أمريكي.

وكانت المسيرة الراجلة، التي دعا لها أهالي الأسرى الإسرائيليين، انطلقت، الثلاثاء، من تل أبيب، حيث من المقررأن تصل مساء اليوم الى محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وقدرت القناة12 الإسرائيلية أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 20 ألفاً.