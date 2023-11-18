إقفال أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة في طرابلس الكبرى لوجود مخالفات وتجاوزات

أخبار ليبيا 24

أكد، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، أسامة سركز، إقفال أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، وسحب التراخيص من بعضها لوجود بعض المخالفات والتجاوزات.

وقال سركز، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن إقفال المؤسسات العلاجية جاء بعد تشكيل لجنة بقرار من وزارة الصحة لمتابعة أداء عمل القطاع الخاص، وفقاً للقانون الصحي 106.

وأضاف، أنّه تمّ إقفال أكثر من 50 مؤسسة، وسحب التراخيص من البعض منها، بسبب وجود بعض المخالفات والتجاوزات.

وأوضح سركز، أن اللجنة باشرت العمل بالعاصمة، وما حولها، لافتًا إلى أنها ستباشر العمل في مدن مصراتة وسبها والزاوية وجنزور، لمتابعة أداء المؤسسات العلاجية الخاصة في تلك المدن ومنها إلى كافة المدن بالبلاد.

وأضاف سركز، أن اللجان قد أجرت زيارات ميدانية للمؤسسات الصحية الخاصة، وأحالت تقاريرها إلى وزير الصحة، مرفقة بتوصيات اللجنة، حيث تمّت متابعة عمل أكثر من 140 مؤسسة علاجية.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في مايو الماضي تشكيل فرق فنية لمتابعة الاشتراطات الصحية للمؤسسات الخاصة وتقييمها.