إسرائيل تقصف جنوب لبنان

أخبار ليبيا 24

قصفت طائرات إسرائيلية اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين باتّجاه معمل لأشغال الألمونيوم الواقع على طريق تول – الكفور (النبطية) ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، بحسب السلطات اللبنانية.

وفي وقتٍ سابق… تمكن حزب الله اللبناني، من استهداف ثكنة إسرائيلية عسكرية بواسطة أسلحة صاروخية.

وأكد حزب الله في بيانٍ له أنّ قواته استهدفت قوة مشاة وآليات إسرائيلية في منطقة حدب يارون على الحدود اللبنانية، وحققت إصابات مؤكدة، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… استهدفَ مقاتلو حزب الله اللبناني قوة مُشاة إسرائيلية في موقع شوميرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب بيان الحزب.

وأكد الحزب اللبناني في بيانه أن هذا الهجوم؛ أدى إلى إيقاع إصابات مؤكَّدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.