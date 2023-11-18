إخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، السبت، بدء عمليات الإخلاء من المستشفى إثر مهلة الساعة التي أعطاها الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال أبو سلمية أنه “بعد عملية الإخلاء، بقي في المشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي ونحو 120 مريضا لايستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية بسبب إصاباتهم في الأقدام”.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الأمم المتحدة لإجلائهم.

وتابع أن “ما تبقى (على قيد الحياة) من الأطفال الخدج وعددهم 30 ما زالوا في المستشفى وتم التنسيق معالصليب الأحمر لإخراجهم أيضا”.

وأكد أبو سلمية أن الوضع في المجمع صعب جدا، لا سيما أن الماء مقطوعة منذ أكثر من أسبوع والأطفال الآن بدون أوكسجين منذ فترة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محطات الأوكسجين وخطوط المياه ومخازن الأدوية، ولا يوجد أي مكان صالحللحياة في المشفى، ولا يوجد حتى طعام.