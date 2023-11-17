5000 طفل..حصيلة ضحايا غزة تجاوزت 12 ألف قتيل فلسطيني 

17 نوفمبر، 2023 10:49 م
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غزة.. ارتقاء 10 شهداء إثر استهداف منزل في خان يونس بالقصف الإسرائيلي

أخبارليبيا24
 

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، عن أحدث حصيلة لضحايا الحرب الإسرائيلية، متجاوزة 12 ألف قتيل فلسطيني منذ 7 أكتوبر الأول الماضي. 

وأكد المكتب الإعلامي، في أول إحصاء رسمي لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي ضد قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة ضد سكان قطاع غزة. 

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 12000 شهيد، بينهم 5000 طفل، و3300 امرأة. 

وأضاف أن من بين الضحايا 200 من الكوادر الطبية، و22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا. 

17 نوفمبر، 2023 10:49 م
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