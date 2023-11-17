وزير الصحة بالحكومة الليبية يوجه بتنسيب 841 عنصرا طبيا في المرافق الصحية

أخبار ليبيا 24

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، بتنسيب 841 من العناصر الطبية والطبية المساعدة في المرافق الصحية كل حسب تخصصه، ومراعاة وجود أماكن شاغرة لهم.

وأعطى عبدالجليل تعليماته بتفعيل القرار 307 الخاص بتلك العناصر، وذلك خلال لقائه مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي ومسؤول مكتب العمل والتأهيل بالمدينة طارق المشيطي.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار 307 صدر منذ العام 2018، ونص على انخراط هؤلاء العناصر في القطاع الصحي.