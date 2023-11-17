هيئة الأوقاف تستقبل مُمثلي ليبيا في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم

أخبار ليبيا 24

أجرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، استقبالا كبيرا لممثلي ليبيا في جائز الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، عبدالعزيز الدروقي وعبدالرحمن الشاعري، فور وصلهما مطار معيتيقة.

وشارك في مراسم الاستقبال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد العباني، رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان الهيئة.

وأشار العباني إلى ضرورة تكريم هؤلاء المتميزين ومشايخهم، بمكافأة مالية؛ نظير تفوقهم وفوزهم.

وقالت الهيئة أنها دأبت في السنوات الأخيرة على دعم حفظة القرآن الكريم بشتى الوسائل، وإكرامهم، ومد يد العون لهم.