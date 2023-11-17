نوفا: حكومة الدبيبة تنظم مؤتمراً دولياً حول الهجرة غير الشرعية

أخبالر ليبيا 24

قررت حكومة الوحدة الوطنية عقد مؤتمر حول الهجرة القانونية بعنوان “بحر متوسط آمن وجنوب مستقر”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال مصدر حكومي، في تصريحات لـ”وكالة نوفا” إن المؤتمر سينعقد يومي 27 و28 نوفمبر بطرابلس وسيشهد مشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.

ويعد هذا الحدث “الإقليمي والقاري والدولي” الأول من نوعه في ليبيا، وسيضم أيضا إيطاليا والاتحاد الأوروبي ويمثل نقلة نوعية مهمة: وفي الواقع، تريد السلطات الليبية للمرة الأولى دمج المهاجرين ودمجهم في الاقتصاد الليبي، في تغير جذري في المنظور والعقلية.

وأشارت الوكالة إلى أن ليبيا تعتبر نفسها دولة عبور وليست وجهة للمهاجرين، على الأقل من الناحية الرسمية، والآن، وبفضل الأزمة الاقتصادية أيضاً، يبدو أن الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين.