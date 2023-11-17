مركز مكافحة الأمراض يجدد التحذير من استعمال المياه المتأثرة بالفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

شدد، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على المواطنين والمقيمين بالمدن المتضررة بالفيضانات بضرورة عدم استعمال أو شرب مياه الشبكة المحلية والآبار الجوفية.

وأوضح المركز، في رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف الخميس، أن ذلك يأتي نظراً لتلوث الشبكة والآبار بمياه الفيضانات.

وأكد المركز، على ضرورة استعمال المياه المعقمة والمعبئة من خارج المدن المتضررة من الفيضانات.

وفي سبتمبر الماضي ضربت فيضانات عدة مناطق ومدن في شرق، ما تسبب في تدمير البنى التحتية إضافة إلى مقتل الآلاف من الأشخاص، إضافة إلى نفوق المئات من الحيوانات مثل الأبقار والأغنام.

وتسبب تلوث مياه الشرب، بسبب اختلاطها مع مياه الصرف الصحي، في ظهور حالات نزلات معوية، وفق تصريح سابق لرئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح.