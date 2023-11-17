ليبيا تستهل مشوارها في تصفيات المونديال بفوز على أسواتيني

أستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في كنداوالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، بفوز على أسوتيني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنتخبات المجموعة الرابعة للتصفيات ذاتها.

اللقاء الذي جرى مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مبومبيلا بمدينة نيلسبروت بجنوب أفريقيا، دخلها المنتخب الوطني من دون محترفين، لاسيما وأن المدرب الصربي ميتشو أعتمد اعتمادا كليا على الوجوه الشابة مدعمةببعض عناصر الخبرة.

الشوط الأول من المواجهة، حاول المنتخب الوطني كثيرا للوصول إلى مرمى أسواتيني، لكن كل المحاولات باءتبالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني، بدأ سريعا من جانب منتخب اسواتيني، مع وضوح تكتل دفاعي للمنتخب الوطني، وظهور الحارسمراد الوحيشي في أكثر من مرة مبعد كرات أسواتيني عن مرماه إلى حين أن عدل ميشتو أوتار خطوطه الثلاثة.

الدقيقة (53) حملت الجديد، حيث تمكن المنتخب الوطني تغيير لوحة الأهداف من كرة بينية طويلة أرسلها طهالشلوي بيسراه وسط قلبي دفاع أسواتيني، لتصل الكرة إلى المهاجم أحمد كراوع مروضا الكرة بيمناه ومصوباالكرة لتعانق تسديدته شباك الحارس شبالانا معلنا عن هدف اللقاء الوحيد.

بهذا الفوز، حقق المنتخب الوطني أول 3 نقاط له في تصفيات المونديال، وسواجه في الجولة الثانية منتخبالكاميرون في 21 من ذات الشهر على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.