ليبيا المركزي: اختتام الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي 

17 نوفمبر، 2023 12:46 ص
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أخبارليبيا24 

أعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس اختتام الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المنعقدة بتونس التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع. 

وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الصندوق أشاد بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات، وأهمية استقرار وزيادة انتاج النفط وتصديره. 

وأوضح المركزي أن بعثة الصندوق أكدت على رؤية مصرف ليبيا بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الانفاق العام، وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات. 

17 نوفمبر، 2023 12:46 ص
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