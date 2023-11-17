لا تغير في أسعار النفط بعد هبوطها لأدنى مستوى في أربعة أشهر

أخبار ليبيا 24

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن هبطت نحو خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بفعل المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 77.46 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72.95 دولارا للبرميل مرتفعا خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة.

وقد فقد كلاهما حوالي سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقد انقلبت فروق الأسعار الشهرية السريعة لكلا العقدين إلى الكونتانغو، وهو اتجاه السوق حيث تكون الأسعار الفورية أقل من تلك الموجودة في الأشهر المقبلة مما يشير إلى إمدادات صحية، وفقا لرويترز.

ويعزى انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية.

ويقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.