كمين محكم يسفر عن ضبط “19” حقيبة متفجرة في البيضاء

أخبار ليبيا 24

أفادت مديرية أمن البيضاء، عن ضبط عدد “19” حقيبة متفجرة قادمة من خارج المدينة.

وبعد إعداد كمين محكم وبعمل مشترك من قبل التحريات العامة وتحريات مكتب المدير وتحريات مركز شرطة البيضاء المدينة وعضو الأمن الخارجي ضبط عدد “19” حقيبة متفجرة (الغام) قادمة من خارج مدينة البيضاء على متن سيارة يقودها شخص ليبي الجنسية .

حيث تمت متابعتها والقبض على الجاني الذي كانت بحوزته أثناء دخوله لمدينة البيضاء قادما من أحدا المناطق المجاورة.

وحاليا جارى استكمال التحقيق معه وسيتم إحالته إلى النيابة العامة.