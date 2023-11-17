في مواجهة إسواتيني. المنتخب الليبي يخوض أولى مباريات تصفيات كأس العالم 2026

أخبار ليبيا 24

يخوض، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، أولى مواجهاته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيقابل المنتخب مساء اليوم على ملعب مبومبيلا بجنوب أفريقيا، منافسه منتخب إسواتيني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم، الذي سيقام في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وتضم المجموعة إضافة إلى ليبيا إسواتيني كل من الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وموريشيوس.

وسيخوض المنتخب ثانية جولات المجموعة الرابعة، يوم 21 نوفمبر الجاري، حيث سيستضيف منتخب الكاميرون على ملعب شهداء بنينا.