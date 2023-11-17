شمال ليبيا في انتظار طقس متقلب مصحوب بأمطار ورياح قوية

أخبار ليبيا 24

تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا يوم غدٍ السبت بتقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية باردة نشطة السرعة مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة خاصة الشمال الشرقي، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويبقى الطقس مستقر، اليوم الجمعة، حيث تكون درجات حرارة معتدلة على أغلب المناطق. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-28) مئوية على الشمال وما بين (26-29) مئوية على مناطق الجنوب.

وقال المركز، إن مناطق الشمال ستتأثر يوم الغد بامتداد منخفض جوي سريع الحركة مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا.

وأضاف، أن المنخفض سيساهم برياح شمالية باردة نشطة إلى قوية السرعة. وقد تتجاوز سرعتها على مرتفعات الجبل الأخضر 60 كيلومترا في الساعة.

وأشار لمركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى وجود تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل. والفرصة ستكون أفضل لسقوط أمطار جيدة على الساحل الشرقي، مما يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.