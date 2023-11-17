شركة الكهرباء تبدأ تشغيل الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية 

17 نوفمبر، 2023 7:47 م
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أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في هذه اللحظات بتشغيل الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية (First Firing) 185 ميغاوات. 

وأوضحت الشركة أنه يتم حل عدد من المشاكل والإخفاقات التي واجهت هذا المشروع منذ البدء به، حتى ترى هذه المحطة النور قريبا بكامل قدرتها (740 ميغاوات). 

وأشارت إلى أن الوحدة الثانية سيتم تشغيلها في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023م والوحدة الثالثة بداية شهر يناير 2023م. 

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى وصول الوحدة الرابعة إلى أرض ميناء طبرق. 

17 نوفمبر، 2023 7:47 م
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