داخلية الدبيبة تعلن تفعيل عدد من المراصد الإلكترونية لجهاز حرس الحدود 

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تفعيلها لعدد من المراصد الإلكترونية لجهاز حرس الحدود.

وأضافت الوزارة أن منتسبو قاطع العسة الأمني الحدودي يواصلون تنفيذ مهام تأمين الحدود الليبية التونسية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المهام تأتي تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب.

وأشارت إلى أن المراصد تعمل على توجيه الدوريات الصحراوية وتتوزع التمركزات الأمنية على امتداد الشريط الحدودي مع تونس.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن التمركزات الأمنية تتمثل في ظهرة الخص، والجبيبينة، وعين الناقة.

وأكدت الوزارة أن أبراج المراقبة في القاطع الأمني الحدودي العسة، هي برج بوشرف، والأحيمر، وطويل الرتبة، بن عفين، والقرادية

