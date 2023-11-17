خلال زيارته الأردن.. وزير العمل بالحكومة الليبية يبحث التعاون في مجال التدريب

17 نوفمبر، 2023 5:17 م
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أخبار ليبيا 24

تابع وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة سير العمل بوزارته من مقر الملحقية العسكرية الليبية بعمان، وبحث التعاون في مجال التدريب.

حيث قام بالتواصل مع إدارات الوزارة في مدينة سرت عبر ديوان الوزارة، والتقى بمدراء الأقسام والإدارات الذين يرافقونه في زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الاطمئنان على نجاح الزيارة وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث قام خلالها بلقاء مدراء مؤسسات التدريب والتأهيل، وقام بزيارة إلى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال التدريب.

17 نوفمبر، 2023 5:17 م
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