حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

17 نوفمبر، 2023 3:01 م
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أخبار ليبيا 24

وقعت حكومة الوحدة الوطنية مع برنامج الغذاء العالمي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون لتنمية القدرة على الصمود والتكيف عبر النظم الغذائية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني مع ممثلة البرنامج لدى ليبيا ميساء الغرباوي، والوفد المرافق لها أمس الخميس، حسب بيان وزارة الزراعة.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية تهدف إلى تنمية المناطق ذات الدخل المحدود ورفع مستوى معيشة المواطنين فيها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي التي يحتاجها المزارعون والمربون في تلك المناطق.

وتسعى الاتفاقية إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والأمن الغذائي وفق التغيرات المناخية والتكيف معها.

17 نوفمبر، 2023 3:01 م
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