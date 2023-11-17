تعليقا على مبادرة باتيلي حول قوانين الانتخابات.. مستطلعون: المبادرة ستزيد خلط الأوراق

أخبار ليبيا 24

رأت الغالبية، في استطلاع للرأي، أن إطلاق أي مبادرة بعيدا عن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 والتي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب، ستزيد من خلق الأوراق مجددا في ليبيا.

يأتي ذلك إجابة سؤال طرحته وكالة أخبار ليبيا 24 حول عزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق مبادرة بشأن القوانين الانتخابية.

ويشدد المبعوث الأممي على أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة. ويقول باتيلي إنّه سيطلق مبادرته المدة القادمة، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية.

آراء

يقول ارحيم ارحيم معلقا على المبادرة: ” هم لا يريدون لا حل ولا توافق ولا استقرار”.

من جانبه قال صالح الترهوني: “نعم ومشاكل ليبيا المزمنة سببها المبعوثين الأميين”. أما صاحب الحساب “الغائب الحاضر”، فيقول: “إذا كانت الانتخابات لن تتم إلا بمبادرة الأمم المتحدة والتوافق مع الدبيبات.. إذا ماذا كانت تفعل لجنة 6+6 ومخرجاتها ملزمة لمن!!؟”.

أما عمر الجراري، فيقول: ” نعم.. هذا المبعوث هو ومن قبلة أتوا إلى ليبيا من أجل المال الفاسد”.

لجنة 6+6

ويتمسك مجلس النواب الليبي بتنفيذ القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 المشتركة وصادق عليها وبضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة الانتخابات.

ويقابل هذ التمسك برفض المجلس الأعلى للدولة بعض القوانين التي تبناها مجلس النوابخاصة المتعلقة بشروط الترّشح للرئاسة، على الرغم من أن الأخير كان مشاركا عبر ممثليه في لجنة 6+6 في إقرار القوانين.

كما يرى باتيلي أن هذه القوانين لن تحل الأزمة، ولن تصل بالبلاد إلى الانتخابات، لأنها تحتاج إلى مزيد من التوافق.