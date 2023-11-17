باتيلي يشدد على أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ

أخبار ليبيا 24

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، تأكيده على أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة.

والتقى باتيلي بأعضاء من الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي. وقال على منصة “إكس”: “لقد استمعت باهتمام إلى آرائهم بشأن الأزمة السياسية الراهنة واستمعت إلى اقتراحاتهم حول سبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية”.

وأضاف: “ناقشنا خلال اللقاء دور الأكاديميين في تجاوز على الأزمة القائمة، وكيف يمكن للقادة السياسيين الاستفادة من خبراتهم”.

وقال: ” شددنا على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات”.

ويؤكد باتيلي على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية، للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات.

ويقول باتيلي إنّه سيطلق مبادرته المدة القادمة، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية.