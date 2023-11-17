المنقوش: مايحدث في غزة أفضل مثال على فشل مبدأ المساومة القسرية 

أخبارليبيا24

اعتبرت وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش أن مايحدث في غزة أفضل مثال على فشل مبدأ المساومة القسرية وعدم توفر الشروط الموضوعية لوساطة فعالة لبناء السلام.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها على “تويترً :”نظرة واقعية للوضع السياسي الحالي في المنطقة العربية نجد عدد من الدول غير مستقرة سياسيا ، صراع أيديولوجيات، وعنف”.

وأضافت المنقوش :”في المقابل عديد الوساطات الدولية فشلت لمعالجة هذه الصراعات لأن الدبلوماسية المستخدمة هي دبلوماسية المصالح التي تعتمد على المساومة القسرية، وليست دبلوماسية، قائمة على الفهم المتبادل، الاستماع العميق ومعالجة جذور النزاع”.

وواصلت الوزيرة المقالة :”هذا ما حاولت شرحه في الفصل الذي شاركت في كتابته مع مجموعة من الباحثين الدوليين”.

ولفتت إلى أن هذا الكتاب الذي يعتبر الأول من نوعه أكاديميًا في العالم حيث ولأول مرة يختص بتحليل الوساطة في العالم العربي مستخدما الكثير من التجارب.

وفي أغسطس الماضي أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بوقف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار بعدما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل اجتماع عقد في روما بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وعقب كشف تفاصيل اللقاء خرجت مظاهرات واسعة في العاصمة طرابلس رفضا للمقابلة التي أعلنت الجهات الرسمية الليبية أنها تمت دون موافقتها، نافية أي تواصل بين المؤسسات الليبية، ودولة الاحتلال.