القطراني يوقع مُذكرة تفاهم لتنمية القطاع الزراعي

وقع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، حسين القطراني، مع الممثلة والمديرة القُطرية لبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا، ميساء الغرباوي، مذكرة تفاهم من أجل تنمية القطاع الزراعي والمناطق ذات الدخل المحدود، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

واجتمع القطراني، أمس الخميس، مع الممثلة والمديرة القُطرية لبرنامج الغذاء العالمي بليبيا، والوفد المرافق بديوانوزارة الزراعة في طرابلس، بحضور عدد من رؤساء المراكز والإدارات والمكاتب بالوزارة.

وقالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عبر صفحتها في فيس بوك ، إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين الوزارةوبرنامج الغذاء العالمي، وجرى خلاله توقيع مذكرة وتفاهم بعنوان (تعزيز التعاون لتنمية القدرة على الصمودوالتكيف عبر النظم الغذائية الوطنية)بين الطرفين.