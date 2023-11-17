القبض على شخص يمتهن أعمال الشعوذة والسحر

أخبار ليبيا 24

تمكن رجال الشرطة بجهاز دعم المديريات من ضبط شخص أجنبي الجنسية يمتهن أعمال الشعوذة والسحر.

وبحسب جهاز دعم المديريات تم ضبط المتهم وبحوزته طلاسم وأشياء أخرى، ومن خلال التحقيق معه اعترف بامتهانه أعمال السحر والشعوذة وخداع الناس مقابل حصوله على مبالغ مالية.

واتخذت في حقه الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه العمليات من قبل رجال الأمن في إطار محاربة الظواهر السلبية والهدّامة للآفات والسعي المتواصل لتحسين الوضع الأمني في البلاد.