العابد يدعو إلى تأسيس نقابة لعمال شركة الحديد والصلب بمصراتة

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دعا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، إلى تأسيس نقابة للعاملين في مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، مشددا على ضرورة تفعيل مكتب استخدام الشركة لضبط حالات ازدواج الوظيفة بين العاملين.

جاء ذلك خلال زيارته مجمع المصانع أمس الخميس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من مدراء الإدارات بالمجمع، حسب بيان الوزارة.

واطلع على إجراءات تنفيذ توصيات الوزارة بشأن تعليمات وضوابط الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا أهمية التقيد بها لسلامة العاملين وتوفير الرعاية لهم.

وأشار العابد إلى أهمية متابعة تسجيل العاملين الوطنيين وعقودهم، إضافة إلى متابعة إجراءات الشركات الوطنية والأجنبية المساندة للشركة، بالتنسيق مع مكتب العمل بمصراتة ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية.

وطالب العابد بتدريب الكوادر الوطنية في التخصصات الفنية الدقيقة؛ لكي تحلّ محل العمالة الأجنبية، استنادا على الاتفاقية الموقعة مع الشركة في ديسمبر العام 2021.