الدفعة السابعة..الحكومة الليبية تسلم صكوك التعويضات للمتضررين من السيول بمدينة درنة  

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تواصل الحكومة الليبية عملية تسليم الصكوك للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة الحصر بمدينة درنة.

وأوضحت الحكومة الليبية أن وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات قاموا بتوزيع الدفعة السابعة على حوالي 520 عائلة من العائلات المتضررة من السيول التي ضربت المدينة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت الحكومة أن عملية التسليم تمت بإشراف من اللجنة المُكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة وبحضور آمر الغرفة الأمنية المؤقتة درنة الفريق باسط بوغريس وأعضاء لجنة الحصر فيها.

وأشارت الحكومة إلى أنه سوف يتم الاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها إلى أن يستلم جميع المتضررين لمستحقاتهم.