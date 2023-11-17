الدبيبة يضم مرتبات المعيدين إلى جدول المرتبات الموحد

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لكل من وزارة التعليم ووزارة المالية بشأن تسوية أوضاعالمعيدين بالجامعات وصرف مرتباتهم وفق الجدول الموحد.

ووجه الدبيبة تعليماته للجامعات والمعاهد العليا بالتنفيذ مباشرة من خلال النافذة المالية المفتوحة لهم من طرف وزارةالمالية تسهيلا للإجراءات.

من جانبها أكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي أن أحد النقاط الأساسية التي كانت سببا فيالاعتصام هو تطبيق القانون رقم 4 – 2020 الخاص بأعضاء هيئة التدريس ولائحته التنفيذية، والاعتراض علىضم أعضاء هيئة التدريس الجامعي لجدول المرتبات الموحد.

وأضافت النقابة أن الحكومة التزمت بتنفيذ القانون في عدة اجتماعات معها، وبرعاية من النائب العام، لكنهاتراجعت عن ذلك الاتفاق واصرت على المماطلة، وفق قولها.

بدورها، قالت نقابة أعضاء هيئة التدريس التعليم التقني وسط طرابلس إن الحكومة تصر على تنفيذ ما اعترضتعليه النقابة العامة في اجتماع يوم أمس بديون رئاسة الوزراء؛ والذي كان سببا لانسحاب النقيب العام لاعضاءهيئة التدريس الجامعي من الاجتماع معترضا على ذلك.