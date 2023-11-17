الحصادي يطالب الحكومتين تقديم تقريرًا مفصلًا عن أحداث فيضانات درنة 

17 نوفمبر، 2023 10:23 م
0 11
منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبارليبيا24 

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي الحكومتين تقديم تقريرا مفصلا عن أحداث فيضانات درنة. 

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه عل ى “تويتر” :”كارثة درنة بعد مرور أكثر من شهرين على الكارثة يجب على الحكومتين تقديم تقريرا مفصلا عن الإجراءات والخطوات الفعلية اتى اتخذت لمواجهة اضرار الفيضانات التي ضربت درنة”. 

وأوضح عضو المجلس أن التقرير يشمل الضحايا الذين تم حصرهم وتوثيقهم وتقييم التعافي والتهيئة ورفع المعاناة وجبر الضرر، وتفعيل خطة التأهيل والبناء والإعمار. 

17 نوفمبر، 2023 10:23 م
0 11

المزيد من الأخبار

كمين محكم يسفر عن ضبط “19” حقيبة متفجرة في البيضاء

17 نوفمبر، 2023 11:30 م

القبض على شخص يمتهن أعمال الشعوذة والسحر

17 نوفمبر، 2023 11:27 م

إنشاء مركز للرعاية النفسية في سبها

17 نوفمبر، 2023 11:19 م

نوفا: حكومة الدبيبة تنظم مؤتمراً دولياً حول الهجرة غير الشرعية

17 نوفمبر، 2023 11:15 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى