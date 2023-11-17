الحصادي يطالب الحكومتين تقديم تقريرًا مفصلًا عن أحداث فيضانات درنة 

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طالب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي الحكومتين تقديم تقريرا مفصلا عن أحداث فيضانات درنة.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه عل ى “تويتر” :”كارثة درنة بعد مرور أكثر من شهرين على الكارثة يجب على الحكومتين تقديم تقريرا مفصلا عن الإجراءات والخطوات الفعلية اتى اتخذت لمواجهة اضرار الفيضانات التي ضربت درنة”.

وأوضح عضو المجلس أن التقرير يشمل الضحايا الذين تم حصرهم وتوثيقهم وتقييم التعافي والتهيئة ورفع المعاناة وجبر الضرر، وتفعيل خطة التأهيل والبناء والإعمار.