اكتشاف أثري قديم بنحت “يصوّر أبو الهول” في تركيا!

اكتشف علماء الآثار في تركيا ناب فيل منحوت بشكل مزخرف عمره 2800 عام، في منطقة ربما كانت ذات يوم “مركز قوة” في العصر الحديدي تحتوي على نقش يشبه أبوالهول.

ويتميز النحت العاجي برسم لأبي الهول الأسطوري، بالإضافة إلى أسد حقيقي ونباتين طويلين قد يمثلان “شجرة الحياة” الأسطورية. وفي حين أن العمل الفني يعود إلى العصر الحديدي، فقد تم العثور عليه في طبقة أثرية فوق مدينة قديمة، وهي العاصمة الحثية المهجورة في العصر البرونزي Hattusa.

ووفقا لأندرياس شاشنر، عالم الآثار في المعهد الأثري الألماني الذي قاد عمليات التنقيب في Hattusa منذ عام 2006، فإن القطعة الأثرية تظهر أن مستوطنة العصر الحديدي في الموقع كانت مكانا مهما، على الرغم من أنها تأسست بعد أن تخلى الحثيون عن المدينة في حوالي عام 1200 قبل الميلاد، خلال ما يعرف بانهيار العصر البرونزي المتأخر.

وقال شاشنر لوكالة الأناضول التركية المملوكة للدولة: “من الممكن القول إن هذا المكان لم يعد بلدة صغيرة، بل أصبح مكانا أكثر أهمية، وربما مركزا للسلطة”.

ويبلغ طول القطعة الأثرية حوالي 12 بوصة (30 سم) وعرضها 4 بوصات (10 سم)، وقال شاشنر إنها ربما كانت جزءا من قطعة أثاث.

وأضاف للوكالة: “من المحتمل أنها أضيفت كزينة لصندوق خشبي أو أثاث مصنوع من الخشب في وقتها الخاص”.

وأوضح شاشنر أن القطعة كانت فريدة من نوعها بين الاكتشافات في مستوطنة العصر الحديدي التي بنيت في موقع Hattusa المهجور، والذي يقع الآن بجوار قرية بوغازكوي التركية، على بعد حوالي 90 ميلا (145 كيلومترا) شرق أنقرة.

وقال: “للمرة الأولى، نواجه عملا مزينا بهذا المشهد الكثيف والجميل. لقد تم إجراء حفريات واسعة النطاق على مستويات العصر الحديدي في بوغازكوي، لكننا لم نعثر على مثل هذه القطعة الأثرية التفصيلية من قبل”.

وأضاف أن الرموز المنحوتة في القطعة قد تكشف عن العلاقات بين المستوطنة والثقافات المعاصرة الأخرى.

وقال شاشنر إنه بعد الانتهاء من الدراسات العلمية للنحت العاجي، سيتم عرضه في متحف بوغازكوي.

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