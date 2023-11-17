اردوغان : اسرائيل قتلت 13 ألف انساناً في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن، ودمروا كل شيء،وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة جراء هجماتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بالعاصمة برلين، في إطار زيارة عمل يجريهاأردوغان تستغرق يوما واحدا.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا سلاحا نوويا، ولكن لا تقر بذلك لأنها تستغل الكذب جيدا.

وأضاف: “(الإسرائيليون) قتلوا حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن. لقد دمروا كل شيء، تقريبا لم يبق مكاناسمه غزة”.

وأكد ضرورة تحمّل الجميع للمسؤولية من أجل ضمان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، مبينا أن تركيا وألمانيا إذا استطاعتا معًا تحقيق هدنة إنسانية فستنقذان المنطقة من طوق النار الميط بها.

ولفت إلى أن ما حدث في غزة أظهر مرة أخرى أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 أصبح أمرا لا مفرمنه الآن، مشددا على أن أولويتهم جميعًا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق نار وإيصال المساعدات الإنسانية دونعراقيل.ما