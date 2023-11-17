إنشاء مركز للرعاية النفسية في سبها

17 نوفمبر، 2023 11:19 م
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أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارا يقضي بإنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية النفسية إلى المواطنين في مدن ومناطق الجنوب.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (741) لسنة 2023، الذي نشرته منصة حكومتنا، عبر صفحها على “فيسبوك” على أن يكون للمركز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة، ويقدم خدماته للمواطنين كافة.

وكلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز الرعاية النفسية في سبها وتنظيم المركز وفقا للتشريعات النافذة.

17 نوفمبر، 2023 11:19 م
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