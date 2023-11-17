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أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، إجراء اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل، بعد الانتهاء من أعمال صيانته.

وأوضح الجهاز أن أعمال الصيانة تضمنت عمليات المعالجة والحقن، موضحا أن نتائج الاختبار كانت مبشّرة.

وأشار جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات إلى أن الشركة المنفذة تستكمل أعمال تكسية وتدعيم وتسوية مجرى الوادي.

وكان جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، قد بدأ صيانة جسر وادي الأثل الرابط بين العزيزية ونالوت، في 24 من أكتوبر الماضي، عقب تعرضه لأضرار نتيجة الحروب السابقة التي تسببت في إغلاقه عام 2014.