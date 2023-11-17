أمن الواحات تضبط مصنعا للخمور بمزرعة في جالو

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن الواحات – جالو، اليوم الجمعة ضبط مصنع خمور داخل مزرعة خاصة لأحد المواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها، أنها تلقت معلومات حول نشاط المتهم، ثم جرى مداهمة المزرعة بعد أخذ إذن النيابة العامة، وعثر بداخلها على المعدات المستخدمة في صناعة الخمور المحلية.

وضبطت قوات الأمن مخدر “الحشيش” داخل غرفة في المزرعة، إضافة إلى ثلاث قنينات خمر مجهزة للبيع وبراميل معبأة بالخمر ومبلغ مالي وعدد من الصكوك المالية وبندقية صيد.

ونقل المتهم إلى قسم البحث الجنائي في المديرية حيث اعترف بما نسب إليه وتبين أنه مطلوب للنيابة على ذمة قضايا، ليتم إحالته إليها من حيث الاختصاص.